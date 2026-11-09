El goleador de Colo Colo en su más puro estilo tuvo un desatado festejo a través de redes sociales tras el título conseguido en Chillán.

El domingo Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026 al vencer agónicamente por 2-1 a Ñublense en Chillán, por la fecha 27 del torneo, por lo que el Cacique recibió el trofeo ahí mismo en el Estadio Nelson Oyarzún.

Luego de aquello el plantel tuvo una breve celebración en la zona de camarines, para más tarde regresar en bus hacia Santiago, en lo que fue una verdadera caravana de festejos, pues en cada cruce de la Ruta 5 Sur habían hinchas colocolinos esperando el paso de la delegación alba.

Mientras tanto, en el interior del bus realizó una picante transmisión en vivo por redes sociales el goleador Javier Correa, quien no desaprovechó la instancia para burlarse del archirrival: Universidad de Chile.

El cordobés no se guardó nada, lanzando frases de alto calibre, incluso recordando cuando los azules lo denunciaron por sus gestos en el último Superclásico, donde recibió dos fechas de suspensión.

“Me tendrían que haber suspendido 20 fechas chupa pi… la tienen recontra adentro”, partió diciendo el ex Estudiantes de La Plata.

“Ojo con la lluvia y todo porque viene la remontada 2.0. Escuchá, cómprate una moto para ver si me alcanzas”, fueron parte de sus frases por la diferencia de puntos que sacó Colo Colo en la cima.

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Javier Correa lideró los festejos de Colo Colo desde Chillán hacia Santiago. (Foto: @colocolooficial)

“Que la cuenten como quieran”

Finalmente, el trasandino de 34 años le enrostró el título en la cara al escolta del Cacique: “Campeón 2026 y que la cuenten como quieran, la tienen recontra, pero recontra adentro”.

Correa fue de los más efusivos en los festejos del cuadro popular, incluso en el trayecto de regreso a la Región Metropolitana se asomó por el techo del bus para saludar a los fanáticos albos que salieron al encuentro en la carretera.