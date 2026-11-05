U. de Chile luchará contra Gustavo Álvarez por este refuerzo: “Está en los planes”

Federico Girotti asoma como potencial incorporación de Universidad de Chile y Liga Deportiva Universitaria de Ecuador.

Universidad de Chile observa de reojo el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil está sobre el cierre de la temporada y debe actuar desde ya para no pasar zozobras en el siguiente período de transferencias.

Por esto, la dirigencia azul sondea a algunos jugadores y, coincidentemente, uno de ellos está en la mira de un viejo conocido: Gustavo Álvarez puede incorporarlo a Liga Deportiva Universitaria.

¿De quién se trata? Según informa MR Offsider, ese es el caso de Federico Girotti. El delantero, actualmente en las filas de Alianza Lima, asoma como posible refuerzo en ambas instituciones.

“Trasciende desde Perú que el atacante argentino Federico Girotti, figura de Alianza Lima, está en los planes de dos clubes del continente: Universidad de Chile y Liga Deportiva Universitaria“, reveló en X.

Sobre la misma línea, el reporte desde Ecuador complementó señalando: “Con 27 años, lleva 24 partidos disputados en la presente temporada de la liga del vecino país del sur“.

Federico Girotti está en la mira de Universidad de Chile. (Imagen: Alianza Lima)

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Universidad de Chile observa a Federico Girotti

Tal como fue mencionado, el formado en las inferiores de River Plate acumula 24 encuentros en Alianza Lima durante esta campaña. En ellos, registra cuatro goles y dos asistencias.

El contrato de Federico Girotti caduca el 31 de diciembre de 2028, por lo que la cúpula de Universidad de Chile tendrá que, eventualmente, analizar cómo conseguir sus servicios.