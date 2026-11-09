Reportan dos personas apuñaladas: incidentes empañaron la estrella 35 de Colo Colo

La llegada del plantel de Colo Colo a Santiago, tras conquistar la estrella 35 en Chillán, estuvo marcada por algunos incidentes durante la madrugada de este lunes. Cientos de hinchas esperaron a los jugadores en las inmediaciones del Estadio Monumental, pero la celebración terminó con problemas de seguridad al interior del recinto.

Según informó Radio Bío Bío, cuando el bus que trasladaba al equipo ingresó al estadio, un grupo de personas aprovechó la situación para superar los controles de seguridad y entrar a las instalaciones.

Algunos hinchas lograron llegar hasta el sector Océano, donde forzaron uno de los accesos e incluso consiguieron ingresar a la cancha del Estadio Monumental. Ante esta situación, debió intervenir personal de Control de Orden Público de Carabineros, que utilizó carros lanzaagua y lanzagases para controlar los incidentes.

Reportan dos personas apuñaladas

Además, durante la noche de este domingo se habría registrado un ataque en las inmediaciones del estadio que dejó a dos hinchas apuñalados. Según denunció la madre de una de las víctimas al citado medio, el hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando sujetos que se movilizaban en un vehículo descendieron para agredir con armas blancas a dos hombres mayores de edad. Ambos fueron trasladados hasta la Clínica Dávila de La Florida.

Uno de los afectados sufrió heridas en una pierna, la cadera y uno de sus pómulos, mientras que el segundo recibió una puñalada en una pierna que le comprometió una arteria, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Hasta ahora se desconocen los motivos del ataque y la identidad de los responsables. Desde Carabineros señalaron que no manejan antecedentes del caso, debido a que no existe una denuncia formal.

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