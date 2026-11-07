Universidad Católica tiene en la mira a jugador de Colo Colo: “No es alta la cláusula”

La escuadra precordillerana observa a Brayan Cortés. A pesar de estar en Argentinos Juniors, pertenece al conjunto de Macul.

Universidad Católica ya piensa en el mercado de fichajes y busca diversas figuras para sumar a su plantel profesional. En esta labor, hay una sorpresa: el elenco precordillerano tiene en carpeta a un futbolista de Colo Colo.

Para la próxima temporada, la escuadra de Las Condes quiere incorporar un portero y baraja diversas alternativas. Una de ellas, milita en Argentina y su nombre es Brayan Cortés.

Según informa DSports, el arquero de Argentinos Juniors está en la mira de la UC para la campaña 2027. Por el momento, su futuro se mantiene en incertidumbre tras la frontera.

“No es alta la cifra para pagar su cláusula de salida“, indicó el periodista Marco Escobar en el medio mencionado.

Cabe consignar que el préstamo del seleccionado chileno concluye en diciembre y tras esto podrá ser adquirido por el conjunto argentino. Su pase aún es propiedad de Colo Colo.

Brayan Cortés está en la mira de Universidad Católica: pertenece a Colo Colo. (Imagen: AAAJ)

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Universidad Católica va por esta figura de Colo Colo

Con esto, Brayan Cortés se une a Fernando de Paul: este último también está en el radar de la UC para, eventualmente, disputar la Copa Libertadores. Su partida desde Macul es prácticamente un hecho.

Por el instante, no hay nada zanjado, aunque la nueva gerencia deportiva de Universidad Católica tendrá que comenzar a negociar desde ya. El libro de pases abrirá tras el cierre de la Liga de Primera.