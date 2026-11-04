Promesa de la Selección Chilena seduce a Universidad Católica: “Habría mantenido contacto”

Cristian Rocha cautiva a la cúpula de la UC. Fue parte de La Roja que disputó los Juegos Odesur 2026 en Argentina.

Universidad Católica ya incursiona en el mercado de fichajes. El cuadro precordillerano busca posibles incorporaciones para la próxima temporada y por esto posó su atención sobre una promesa de la Selección Chilena.

¿De quién se trata? Según indica el medio partidario Lokos x Temuko, ese es el caso de Cristian Rocha. El delantero de 19 años cautivó a la UC luego de su desempeño en los Juegos Odesur 2026.

Pese a que no es un movimiento confirmado, la cúpula del conjunto de Las Condes ya entabló conversaciones con el entorno del jugador de Deportes Temuco. Es una alternativa para la ofensiva.

“Universidad Católica habría mantenido contacto para contar con Cristian Rocha“, comenzó señalando la fuente.

Sobre la misma línea, complementó: “El joven atacante mantiene contrato hasta fines de 2028 con Deportes Temuco, por lo que su virtual salida debería ser por compra o préstamo”.

Cristian Rocha interesa en Universidad Católica. (Foto: Comunicaciones FFCh)

Publicidad

Universidad Católica va por Cristian Rocha

Durante la presente campaña en Primera B, el ariete en cuestión ha disputado una totalidad de 18 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró aportar con tres goles y cuatro asistencias.

A su vez, durante su paso por la Selección Chilena en los Juegos Suramericanos, saltó a la cancha en cinco encuentros y anotó en dos oportunidades. Fue crucial para el combinado nacional sub-19.