Este jueves Colo Colo enfrenta a Olimpia de Paraguay en su primer partido amistoso por la Serie Río de La Plata, torneo de verano en que los albos participan por tercer año consecutivo.

El Cacique tiene tres compromisos pactados en el marco de este certamen en Uruguay, ya que el domingo 18 enfrentará a Alianza Lima (21:00 horas) y el miércoles 21 se medirá con Peñarol en el mismo horario.

Pero ahora el cuadro popular suma un nuevo partido amistoso a su calendario en el país oriental, tal como lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado esta jornada en Radio ADN.

Los dirigidos por Fernando Ortiz no tendrán descanso después del choque con el Decano, ya que mañana (viernes) enfrentarán a otro equipo chileno que también está siendo parte de la Serie Río de La Plata.

Se trata de la Universidad de Concepción, el campeón de la Primera B y que ascendió a Primera División para este 2026.

El Cacique y el Campanil tienen cita para las 09:00 horas de este viernes 16 de enero, donde protagonizarán un partido de entrenamiento a puertas cerradas en la capital uruguaya.

Universidad de Concepción fue el campeón de la Liga de Ascenso 2025. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Cabe consignar que los foreros jugarán dos partidos por la Serie Río de La Plata, contra Racing de Montevideo (19/01) y Montevideo Wanderers (22/01).

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Olimpia?

El partido amistoso de Colo Colo con Olimpia por la Serie Río de La Plata se jugará en la noche de este jueves 15 de enero, desde las 21:00 horas, en el Estadio Luis Franzini.

