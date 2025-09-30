En Colo Colo piensan positivo tras la goleada por 4-0 sobre Deportes Iquique del pasado viernes en el Estadio Monumental, en partido pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025.

El Cacique tiene como único objetivo meterse en torneos internacionales para la próxima temporada, luego de un año para el olvido en el centenario del club.

Y tras aquella victoria, los albos quedaron a cuatro puntos de meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana, pero en Macul quieren ir por más.

Así lo dijo expresamente este martes el arquero Eduardo Villanueva en conferencia de prensa, quien debutó en el triunfo ante los Dragones Celestes, planteando que buscarán clasificar a Copa Libertadores en los siete partidos que les restan.

“Sabemos que estamos a cuatro puntos de Cobresal, pero como grupo pensamos en grande. Estamos a seis puntos de la Copa Libertadores y ese va a ser nuestro objetivo”, comenzó respondiendo.

“Nosotros no pensamos en Sudamericana, hay cuatro puntos para entrar a Sudamericana, pero más allá de eso hay solo seis puntos de diferencia para poder alcanzar un cupo a Copa Libertadores”, añadió el portero de 20 años.

En la misma línea, hizo un llamado a no bajar los brazos pese a que ya no pueden luchar por el título de la Liga de Primera.

“Entendemos que quedan siete partidos y ganándolos todos aún así quedamos un punto debajo de Coquimbo sin opciones de ser campeón. Pero eso no quita que tengamos que seguir pensando en grande e ir más allá”, cerró Villanueva.

Eduardo Villanueva habló en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Javier Torres/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

En medio del receso por el Mundial Sub 20 el Cacique tiene un par de amistosos agendados, como este miércoles ante Unión Española a puertas cerradas, luego de visita ante Deportes Puerto Montt (08/10) y finalmente con Palestino sin público en el Monumental (11/10).

Mientras que el próximo partido oficial será contra el líder Coquimbo Unido el 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera.