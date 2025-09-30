Este martes la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer la programación de las siguientes fechas de la Liga de Primera 2025 tras el receso por el Mundial Sub 20, donde Colo Colo buscará meterse en copas internacionales.

Desde Quilín confirmaron las agendas para la jornada 24 y 25 del torneo, en que el Cacique enfrentará de visita al líder Coquimbo Unido y luego recibirá a Deportes Limache pero fuera del Estadio Monumental.

El duelo entre piratas y albos quedó programado para el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo.

Se confirma el traslado de Colo Colo al Estadio Nacional

Mientras que el partido entre Colo Colo y Limache se jugará el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Así es, se confirma el traslado del cuadro popular desde Macul a Ñuñoa por los conciertos que están agendados en el Monumental.

Colo Colo recibirá a Deportes Limache en el Estadio Nacional por la fecha 25 de la Liga de Primera. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Cabe recordar que a Colo Colo le restan siete partidos de aquí al cierre de la Liga de Primera, donde buscará meterse en zona de clasificación a Copa Libertadores, ya que no tiene chances de defender el título.

Por ahora los dirigidos por Fernando Ortiz están en la octava posición con 34 puntos, a cuatro unidades de los puestos que entregan cupos a Copa Sudamericana.