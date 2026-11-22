El delantero argentino se lució con un triplete en el clásico ante la UC y le metió presión a la dirigencia de ByN para comprar el 50% del pase.

Maximiliano Romero tuvo una tarde soñada en el clásico ante Universidad Católica. El delantero argentino fue la gran figura del triunfo por 3-0 de Colo Colo, al marcar los tres goles del encuentro y confirmar su deseo de continuar en Macul durante la próxima temporada.

Tras su destacada actuación, el atacante valoró el trabajo del equipo, pese a que el plantel tuvo una semana de festejos tras conquistar la Liga de Primera. “Destaco mucho el trabajo, tuvimos una semana de festejos como dijo el técnico, pero tenemos objetivos que tenemos que cumplir y nunca dejamos de trabajar, y eso hace que el fin de semana pase lo que pasó hoy día”, expresó.

Maxi Romero se lució con un triplete ante la UC (Photosport).

El argentino también tuvo palabras para Javier Correa, su compañero en ataque, quien se perderá el resto de la temporada tras sufrir una lesión que lo obligó a operarse de meniscos.

“Lo de Javi tuvo mala suerte, pero lo dio todo hasta que salimos campeones, en lo personal destaco mucho su actitud, su comportamiento, su garra. Espero que a él le vaya mucho mejor que ami, los tres goles se los debo al equipo”, señaló.

Sin embargo, una de sus declaraciones más importantes apuntó a su futuro. Romero está a préstamo desde Argentinos Juniors y Colo Colo cuenta con una opción de compra cercana a los 1,5 millones de dólares por el 50% de su pase. Así, el ‘Tigre’ le metió presión a la dirigencia de Blanco y Negro.

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“Todos lo saben ya, lo tienen más que claro, que yo me quiero quedar, que yo quiero seguir acá, que el año que viene tiene muchas expectativas lindas, pero yo no puedo hacer nada la verdad, estoy contento por todo lo que hicimos”, remató.

En síntesis…

Maximiliano Romero anotó un triplete en el triunfo 3-0 de Colo Colo ante Universidad Católica.

anotó un triplete en el triunfo de ante Universidad Católica. El delantero argentino confirmó su deseo de continuar en Macul para la próxima temporada.

para la próxima temporada. Colo Colo tiene una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 50% de su pase.