Audax Italiano vs. Colo Colo: dónde y cómo ver EN VIVO el partido de Copa Chile que no va por TV

Revisa como puedes ver el partido HOY entre Audax Italiano y Colo Colo por la Copa Chile.

Audax Italiano y Colo Colo disputan hoy un importante duelo dentro de la Copa Chile en el que ambos equipos se verán las caras por los octavos de final de ida en la competición en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Patricio Graff esperan seguir con su buena racha de resultados, en la que suman dos triunfos consecutivos y quieren dar el primer golpe en la serie en condición de local.

Por otra parte, el equipo que comanda Fernando Ortiz espera poder conformar un competitivo onceno a pesar de las importantes ausencias que tiene en su equipo para conseguir la victoria como visitante en este primer duelo.

Ambos equipos ya se han visto las caras en esta temporada 2026, en donde en las dos oportunidades que se enfrentaron, Colo Colo salió como vencedor: 1-0 como visitante y 5-1 como local.

Audax y Colo Colo se ven las caras hoy en el Nacional | Foto: Photosport

¿Cuándo es el partido entre Audax Italiano y Colo Colo?

El duelo entre Audax Italiano y Colo Colo se disputará este martes 22 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Publicidad

¿Dónde y cómo ver el partido entre Audax Italiano y Colo Colo?

El duelo entre ‘Itálicos’ y ‘Albos’ NO será transmitido por la televisión en su señal de TNT Sports y solo se podrá ver a través de streaming mediante HBO MAX, para usuarios previamente inscritos a esa plataforma o con acceso GRATIS si desde tu cableoperador tienes contratado TNT Sports Premium.

¿Cómo activar HBO MAX desde tu cableoperador?