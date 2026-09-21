Con Eduardo Villanueva al arco: la sorpresiva formación de Colo Colo vs. Audax Italiano por Copa Chile

El tercer arquero del Cacique deberá ponerse los guantes en Copa Chile ante las ausencias de Vozinha y Gabriel Maureira.

Colo Colo ya dejó atrás las celebraciones de Fiestas Patrias y regresó a los entrenamientos pensando en el duelo frente a Audax Italiano por Copa Chile. Este martes, el Cacique vistiará a los itálicos por la ida de los octavos de final del certamen copero, en busca de dar el primer paso hacia la ronda de los ocho mejores.

Para el choque ante el elenco de colonias, el ‘Tano’ deberá realizar varias modificaciones debido a las numerosas ausencias que presenta el plantel albo. Una de las principales novedades estará en el arco, donde Eduardo Villanueva será el arquero titular ante las bajas de Vozinha y Gabriel Maureira.

El arquero de 21 años tendrá la responsabilidad de custodiar la portería del ‘Cacique’ luego de que Vozinha viajara para incorporarse a la selección de Cabo Verde durante la Fecha FIFA. A eso se suma la ausencia de Maureira, quien se encuentra fuera por lesión.

Eduardo Villanueva sumará minutos en el arco de Colo Colo.

Según informó el sitio partidario Cacique Pasión, la probable formación de Colo Colo sería con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Francisco Marchant y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en delantera.

De esta manera, Villanueva aparece como una de las principales novedades del equipo de Ortiz para el duelo ante los itálicos, donde Colo Colo buscará sacar ventaja en la llave antes del partido de vuelta, que también se disputará en el Estadio Nacional.

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Programación Audax Italiano vs. Colo Colo