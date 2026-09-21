Los azules arrancan la Copa Chile con la obligación de ganar un título y lograr el Chile 2, así lo exigió el histórico Patricio Mardones.

Tras el receso por Fiestas Patrias, Universidad de Chile afronta la recta final de la temporada 2026 con dos importantes objetivos por delante: asegurar el Chile 2 para clasificar a la Copa Libertadores y ganar la Copa Chile. En ese escenario, el histórico Patricio Mardones analizó el presente del equipo de Fernando Gago y le puso presión de cara a los próximos desafíos.

En conversación con Bolavip Chile, el exvolante bicampeón con la U en 1994-95 sostuvo que el elenco estudiantil debe concentrar sus esfuerzos por el Chile 2 y la Copa Chile, considerando la ventaja de 12 puntos que mantiene Colo Colo en la Liga de Primera.

“En la situación que se encuentra la U que si bien es cierto, es buena, pero dejando de lado el torneo nacional porque creo que Colo Colo ya tiene una ventaja muy grande, creo que tiene que apuntar al Chile 2 y ganar la Copa Chile. Sería un impulso muy bueno para el equipo, para el club también y para lo que viene el próximo año”, señaló Mardones.

Fernando Gago con presión de ganar un título en la U (Felipe Zanca/Photosport).

El ‘Pato’ también remarcó la importancia de conseguir un título en la temporada y responder a las exigentes expectativas de los hinchas. “Creo que la U necesita ganar una copa y estar ahí siempre en los primeros lugares y darle una satisfacción a la hinchada, sino no sería un buen año”, afirmó.

Finalmente, Mardones destacó la relevancia de conseguir la clasificación a la Copa Libertadores y sumar un nuevo trofeo a las vitrinas del club. “Hay dos cosas importantes que creo yo que tiene que apuntar la U: Clasificar a la Copa Libertadores como Chile 1 o Chile 2, que es un objetivo muy importante por la tranquilidad que te da en el aspecto económico y estar en el torneo más importante en lo futbolístico que es la Copa Libertadores. Y la Copa Chile significa también ganar una copa. Creo que es un factor importante”, cerró.

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Programación de la U en Copa Chile

Partido Ida: Everton vs. Universidad de Chile – Jueves 24 de septiembre – 20:30 horas- Estadio Sausalito.

– Jueves 24 de septiembre – 20:30 horas- Estadio Sausalito. Partido Vuelta: Universidad de Chile vs. Everton – Domingo 27 de septiembre – 17:30 horas- Estadio Nacional

En síntesis…