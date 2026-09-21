El entrenador de Colo Colo lanzó una advertencia por el estado de la cancha del Monumental tras los recitales de Romeo Santos y Prince Royce.

Fernando Ortiz ya palpita el desafío de Colo Colo ante Audax Italiano por los octavos de final de Copa Chile. En la previa del encuentro, el DT del Cacique se refirió al estado del césped del Estadio Monumental luego de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce realizados este domingo 20 de septiembre en el recinto de Macul.

El ‘Tano’ contó que personalmente revisó la cancha y dejó una particular advertencia respecto a las condiciones en que quedó el terreno de juego. “Recién vengo de revisar nuestra cancha y empecemos a rezar… pero van a tener el tiempo adecuado para que la pongan de la misma manera o mejor de lo que jugamos en el último partido”, señaló.

Ortiz, además, destacó las condiciones que presenta el Estadio Nacional, recinto que será utilizado por Colo Colo para sus compromisos ante los itálicos por Copa Chile. “El Nacional es una cancha que me gusta mucho, no solamente en la infraestructura, sino el césped que tiene, que es diferente al nuestro, para nuestro juego es una cancha ideal”, agregó el estratega.

Por ahora, el estado del césped del Monumental no representa una preocupación inmediata para Ortiz, considerando que tanto el partido de ida como el de vuelta frente a Audax Italiano por los octavos de final de Copa Chile se disputarán en el Estadio Nacional.

Preocupación por el estado del césped del Monumental (Photosport).

Programación Audax Italiano vs. Colo Colo

Partido Ida: Audax Italiano vs. Colo Colo – Martes 22 de septiembre – 20:30 horas- Estadio Nacional

– Martes 22 de septiembre – 20:30 horas- Estadio Nacional Partido Vuelta: Colo Colo vs. Audax Italiano – Viernes 25 de septiembre – 20:30 horas- Estadio Nacional

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En síntesis…