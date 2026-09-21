¿TNT Sports o HBO Max? Qué señal transmite EN VIVO los octavos de final de Copa Chile

Este martes arranca la acción de los octavos de final de Copa Chile 2026: ¡Ojo! Dos 'grandes' no serán transmitidos por señal de TV.

Todo listo para que esta semana arranquen los octavos de final de la Copa Chile 2026. Este martes 22 de septiembre comenzarán a disputarse las atractivas llaves del torneo, con ocho cruces de ida que se extenderán hasta el jueves y que luego definirán a los clasificados a cuartos de final.

El primer partido será protagonizado por Puerto Montt y Ñublense, quienes se enfrentarán este martes desde las 18:00 horas en el Estadio Chinquihue. Más tarde llegará el turno de Cobreloa ante Coquimbo Unido y Audax Italiano frente a Colo Colo, en dos de los duelos más atractivos de la jornada.

La acción continuará el miércoles con tres encuentros. Universidad Católica visitará a Unión La Calera, mientras que Curicó Unido recibirá a Deportes Concepción y Deportes Iquique se medirá ante Deportes Antofagasta.

Finalmente, el jueves se cerrará la programación de los octavos de final con los partidos entre O’Higgins y Deportes Santa Cruz, además del esperado duelo entre Everton y Universidad de Chile.

Llaves de octavos de final de Copa Chile

Dónde ver EN VIVO la Copa Chile: ¿TNT Sports o HBO Max?

En cuanto a la transmisión, los encuentros serán emitidos en vivo por la señal Premium de TNT Sports y HBO Max. Sin embargo, habrá dos excepciones: Audax Italiano vs. Colo Colo y Unión La Calera vs. Universidad Católica no serán televisados y estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma de streaming de HBO Max.

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Programación octavos de final ida:

Martes 22 de septiembre

Deportes Puerto Montt vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Chinquihue

Cobreloa vs. Coquimbo Unido. 20:30 horas. Estadio Zorros del Desierto

Audax Italiano vs. Colo Colo. 20:30 horas. Estadio Nacional

Miércoles 23 de septiembre

Curicó Unido vs. Deportes Concepción. 18:00 horas. Estadio La Granja

Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones

Unión La Calera vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Jueves 24 de septiembre

O’Higgins vs. Deportes Santa Cruz. 18:00 horas. Estadio El Teniente

Everton vs. Universidad de Chile. 20:30 horas. Estadio Sausalito