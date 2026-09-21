¿TNT Sports o HBO Max? Qué señal transmite EN VIVO los octavos de final de Copa Chile

Todo listo para que esta semana arranquen los octavos de final de la Copa Chile 2026. Este martes 22 de septiembre comenzarán a disputarse las atractivas llaves del torneo, con ocho cruces de ida que se extenderán hasta el jueves y que luego definirán a los clasificados a cuartos de final.
El primer partido será protagonizado por Puerto Montt y Ñublense, quienes se enfrentarán este martes desde las 18:00 horas en el Estadio Chinquihue. Más tarde llegará el turno de Cobreloa ante Coquimbo Unido y Audax Italiano frente a Colo Colo, en dos de los duelos más atractivos de la jornada.
La acción continuará el miércoles con tres encuentros. Universidad Católica visitará a Unión La Calera, mientras que Curicó Unido recibirá a Deportes Concepción y Deportes Iquique se medirá ante Deportes Antofagasta.
Finalmente, el jueves se cerrará la programación de los octavos de final con los partidos entre O’Higgins y Deportes Santa Cruz, además del esperado duelo entre Everton y Universidad de Chile.
Llaves de octavos de final de Copa Chile
Dónde ver EN VIVO la Copa Chile: ¿TNT Sports o HBO Max?
En cuanto a la transmisión, los encuentros serán emitidos en vivo por la señal Premium de TNT Sports y HBO Max. Sin embargo, habrá dos excepciones: Audax Italiano vs. Colo Colo y Unión La Calera vs. Universidad Católica no serán televisados y estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma de streaming de HBO Max.
Programación octavos de final ida:
Martes 22 de septiembre
- Deportes Puerto Montt vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Chinquihue
- Cobreloa vs. Coquimbo Unido. 20:30 horas. Estadio Zorros del Desierto
- Audax Italiano vs. Colo Colo. 20:30 horas. Estadio Nacional
Miércoles 23 de septiembre
- Curicó Unido vs. Deportes Concepción. 18:00 horas. Estadio La Granja
- Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones
- Unión La Calera vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán.
Jueves 24 de septiembre
- O’Higgins vs. Deportes Santa Cruz. 18:00 horas. Estadio El Teniente
- Everton vs. Universidad de Chile. 20:30 horas. Estadio Sausalito