En Colo Colo quedó la grande el fin de semana tras los dichos del capitán Esteban Pavez en un podcast del Sifup, donde indicó que para él la institución más importante del país no era el Cacique.

Así tal cual, el Huesi opinó que Universidad Católica era más relevante considerando sus ramas deportivas activas y los avances institucionales, algo que no cayó nada bien entre los hinchas albos y el entorno del cuadro popular.

Pero este lunes, el exfutbolista Gonzalo Jara, que es panelista de Radio ADN, salió a respaldar los dichos de Pavez, dando sus argumentos y respondiendo a los hinchas colocolinos.

“El hincha hoy día va a entender lo que quiere entender nomás. Porque él dice, ‘el equipo más popular y el mejor equipo es Colo Colo’, pero como institución, estoy totalmente de acuerdo con él”, comenzó diciendo el Bicampeón de América.

Esteban Pavez elogió el trabajo de Universidad Católica. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

“A mí me pasaba lo mismo cuando se hablaba como institución, lo que era Huachipato, antes dé. Porque siempre se habló de Universidad Católica, lo que era Huachipato también como institución, por todas sus ramas que componen el club”, recordó por sus inicios en el cuadro Acerero.

“Yo lo leo desde ese lugar. Ahora el hincha obviamente lo va a leer como él quiere y sobre todo por la molestia que sienten con Esteban Pavez”, completó el referente de la Generación Dorada.

