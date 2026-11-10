Según trascendió, lo más probable es que el mediocampista de 39 años abandone el Estadio Monumental al cierre de la temporada.

Colo Colo puede vivir un terremoto de alta magnitud en los próximos días. En la previa del mercado de fichajes, el conjunto popular aún no determina qué sucederá con el futuro de Arturo Vidal.

Sin embargo, según informa Radio ADN, la cúpula de Blanco y Negro adoptó una postura respecto al mediocampista de 39 años: las partes se distanciaron y, por el momento, no habrá una renovación de su contrato.

Es por esto que aún no hay conversaciones entre los involucrados y el panorama es complejo. Por el instante, el oriundo de San Joaquín está con un pie fuera del equipo de sus amores.

“Las negociaciones para que el capitán albo continúe en el Estadio Monumental están en punto muerto y lo más probable es que no siga en Macul para el 2027“, indica el medio.

“En Colo Colo no quieren que Arturo Vidal continúe en el club la próxima temporada, razón por la cual no ha habido ni un mínimo acercamiento para negociar con el jugador”, agrega.

Arturo Vidal puede salir de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal se aleja de Colo Colo

Cabe consignar que el vínculo del campeón de América concluye el 31 de diciembre de 2026. Durante esta campaña, ha disputado una totalidad de 39 duelos: anotó seis goles y entregó cuatro asistencias.

Si el reporte se concreta, Arturo Vidal le dirá adiós a Colo Colo luego de coronarse campeón de la Liga de Primera. Una teleserie que puede estar acabando de la peor manera posible.