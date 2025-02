Jordhy Thompson irrumpió con todo en Colo Colo y sus grandes actuaciones llamaron la atención de varios clubes de Europa, pero el formado en el Cacique se terminó decantando por fichar en el Orenburg FC de Rusia.

Lo cierto es que el futbolista de 20 años no ha podido tener la regularidad esperada en el cuadro compite en la Liga Premier de Rusia, por lo que no vería con malos ojos una salida anticipada.

De hecho, en más de alguna ocasión el propio jugador en varias entrevistas y a través de historias en Instagram ha manifestado sus grandes deseos de poder regresar al Estadio Monumental.

¿Vuelve a Colo Colo? Jordhy Thompson es ofrecido a dos clubes chilenos

En el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports, el periodista Rodrigo López lanzó una información sobre Thompson que dejó a los hinchas del Popular atónitos.

“Sobre el caso Jordhy Thompson. De verdad fue ofrecido a Colo Colo y no hubo respuesta. Como no hubo respuesta y el jugador no quiere volver a Rusia, hoy fue ofrecido a Audax Italiano”, aseveró el reportero.

Thompson quiere darle una vuelta de mano a su club formador | FOTO: Javier Salvo/Photosport

“El tema es que en Colo Colo no están muy buenas las relaciones con Jordhy y no es del gusto del DT”, cerró el profesional de las comunicaciones.

¿Por cuánto tiempo más tiene contrato Jordhy Thompson con el Orenburg?

El habilidoso extremo reveló cuánto vínculo le queda en el Orenburg: “Tengo tres años de contrato, me quedan dos”, aclaró en su momento a Bolavip Chile.