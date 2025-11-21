El mercado de fichajes 2026 comienza a agitarse y uno de los nombres que más revuelo ha generado en las últimas semanas es el de Bruno Barticciotto, delantero chileno cuyo futuro vuelve a instalarse en la órbita de Colo Colo.

El atacante, que pertenece a Talleres de Córdoba y que la última temporada defendió a Santos Laguna en condición de préstamo, vuelve a ser tema en Macul. Su nombre asoma como una alternativa atractiva para reforzar la ofensiva alba, aunque desde Argentina también existen clubes interesados en ficharlo, lo que añade presión y expectativa a su posible regreso al fútbol chileno.

En ese contexto, inevitablemente surge la pregunta: ¿Debe Blanco y Negro hacer un esfuerzo mayor para concretar su fichaje? Una interrogante que divide a la hinchada y que ahora también suma voces autorizadas.

Santos Laguna confirmó que no comprará el pase de Bruno Barticciotto | FOTO: Manuel Guadarrama/Getty Images

“Tiene que haber un análisis técnico antes”

En ese escenario, Juan Cristóbal Guarello, uno de los comunicadores más influyentes y críticos del medio, fue consultado por Paulo Flores para Bolavip Chile por esta opción que ilusiona a una parte de la hinchada del Cacique.

Fiel a su estilo directo, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo marcó distancia de la euforia que rodea al hijo de Marcelo Pablo Barticciotto cada vez que su nombre aparece en el radar albo.

“Tiene que haber un análisis técnico antes. Tiene que evaluar. Colo Colo primero que todo no sabe si el DT que va a tener el 2026. Yo creo que no es el momento de armar el plantel”, advirtió el panelista de Radio Agricultura.

Luego, profundizó en los factores que —a su juicio— deben ser considerados antes de cualquier movimiento importante. “Más allá del nombre del jugador y la ligazón con Colo Colo, yo lo encuentro bueno a Bruno Barticciotto, pero hay que evaluar por las lesiones, el momento de su carrera y el costo. Entonces, salir a jugarse la vida no es de un club profesional. Tenerlo en carpeta, estarlo evaluando, sí. Pero no decir: ahora vamos con todo”, sentenció.

Así, en medio de un escenario cargado de expectativas y presiones, Guarello instala una voz de cautela: antes de dejarse llevar por la ilusión.

En síntesis…