Carlos Caszely fue dado de alta la semana pasada tras sufrir un accidente cerebrovascular. El ídolo albo que se está recuperando de forma favorable, quiso estar presente en la cena anual de Colo Colo de Todos los Tiempos.

Sus amigos del Cacique, lo recibieron de la mejor forma. “Compadrito, no sabes lo que me alegra verte mejor”, le dijo Lizardo “Chano” Garrido en un momento que diálogo que fue transmitido por el canal de Youtube de Colo Colo. Raúl Ormeño, también dijo una breve frase: “La mala hierba nunca muere”,expresó con una sonrisa.

El Gerente se refirió a su estado de salud. “No me podía perder esta fiesta de los 30 años, porque es una fecha muy importante. Si bien es cierto, todavía se me seca un poco la boca, estamos bien, dentro de todo lo que nos pasó”.

También destacó su relación con Garrido y le tiró la talla a Ormeño: “El Chano me llama siempre, este está al otro lado, no (Raúl Ormeño). El Chano me llama, hablamos, lloramos, reímos, pero siempre me llama”.

Carlos Caszely asistió a la cena gala de Colo Colo de Todos los Tiempos (Foto: Colo Colo)

Caszely entregó sus agradecimientos a los hinchas del Cacique: “Amigos colocolinos, nos vemos el próximo año en otro momento, en otro lugar y con otros chicos que van a estar aquí en vez de estos viejos. Un abrazo grande para todos y muchas gracias por la preocupación”.

¿Cuándo juega Colo Colo por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023?

Los Albos recibirán a la Unión Española el domingo 3 de diciembre a las 18:00 en el estadio Monumental.

En ese contexto, los miembros del primer equipo también marcaron presencia. Gustavo Quinteros, su preparador físico, Hugo Roldán. Además, los formados en casa, Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Damián Pizarro estuvieron presentes.