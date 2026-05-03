Este domingo Colo Colo venció por 3-1 a Coquimbo Unido en partido pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique quedó como líder exclusivo del torneo.

La gran figura de la noche terminó siendo el delantero Javier Correa con un doblete, quien en su primer conquista fue asistido por Claudio Aquino.

Tras el duelo en Macul, el volante de 33 años que fue suplente e ingresó a los 63 minutos por Arturo Vidal, conversó con los medios en zona mixta, donde se refirió a la importancia de esta victoria.

“Lo importante es que ganamos, creo que hicimos un buen partido. Al principio del segundo tiempo nos costó un poquito, pero creo que la victoria es justa, hicimos los méritos necesarios para ganarlo y por suerte lo pudimos ganar”, comenzó diciendo.

“Estar primero es lo que queremos desde el inicio del torneo, hoy por suerte podemos estar solos, así que ahora hay que seguir trabajando, no bajar los brazos, seguir mejorando las cosas que por ahí no estamos haciendo del todo bien”, añadió.

Claudio Aquino asistió a Javier Correa a los 84 minutos. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

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Claudio Aquino se resigna a la suplencia

Respecto a su situación en el equipo albo, donde ha perdido la titularidad y su contrato termina a fin de año, el futbolista argentino se resigna y sigue a disposición de lo que determine el entrenador Fernando Ortiz.

“Tranquilo, siempre dije lo mismo, estoy para apoyar, para ayudar desde el lugar que me toque. Sean cinco como fueron el otro día, sean 20 como es hoy, sean 30 o 45, o los minutos que sean trataré de ayudar, de hacer lo mejor posible y bueno, hoy por suerte pude ayudar al equipo para que podamos ganar el partido”, cerró Aquino.