Coke Hevia detecta el gran problema del Colo Colo líder: “Sigo creyendo que se complica solo”

Tras el sólido triunfo 3-1 de Colo Colo sobre Coquimbo Unido en el duelo pendiente de la fecha 9 de la Liga de Primera, los albos lograron no sólo ratificar el buen momento en el torneo, sino que además alcanzaron el liderato exclusivo del campeonato con 24 puntos, sacando ventaja en la parte alta de la tabla.

Pese al marcador favorable, el comentarista de Radio Pauta, Coke Hevia, tuvo palabras de crítica al desempeño del Cacique. En conversación con Bolavip Chile, el periodista centró su mirada en el funcionamiento colectivo y en las decisiones tácticas del técnico Fernando Ortiz, planteando que el equipo rinde mejor cuando se ordena de forma más convencional.

Coke Hevia lapidó a Fernando Ortiz pese al triunfo de Colo Colo (Photosport)

“Colo Colo se suelta cuando se ordena el equipo como tiene que ordenarse. Colo Colo no está para jugar con línea 3, Colo Colo no está para jugar con dos delanteros, tiene que echarlos a competir. Y el mejor ejemplo es Javier Correa, se vio amenazado y empezó a jugar bien”, afirmó.

Hevia fue más allá y, pese al liderato de Colo Colo, advirtió que el DT aún genera dudas con sus planteamientos. “Fernando Ortiz es puntero del campeonato y está lleno de dudas. Imagínate si pusiera el equipo que tiene que poner, yo creo que Colo Colo tendría pocos rivales. Sigo creyendo que se complica solo el técnico”, sentenció.

Con la victoria alcanzada en Macul, el elenco albo mira con más tranquilidad la recta final de la primera rueda de la Liga de Primera donde tendrán que enfrentar a rivales que también están en la pelea por el campeonato: en las últimas cuatro jornadas del primer semestre, el Cacique deberá medirse ante Ñublense, Universidad Católica, Deportes La Serena y Cobresal.

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Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 11 8 0 3 14 7 7 24 2 Deportes Limache 11 6 3 2 25 11 14 21 3 Huachipato 11 6 1 4 18 14 4 19 4 O’Higgins 11 6 1 4 17 16 1 19 5 U. Católica 11 5 2 4 24 17 7 17 6 U. de Chile 11 4 5 2 11 6 5 17 7 Ñublense 11 4 5 2 11 9 2 17 8 Coquimbo Unido 11 5 1 5 15 15 0 16 9 Everton 11 4 3 4 12 10 2 15 10 La Serena 11 3 5 3 13 14 -1 14 11 Palestino 11 4 2 5 14 18 -4 14 12 Univ. Concepción 11 4 2 5 9 19 -10 14 13 Audax Italiano 11 3 2 6 15 16 -1 11 14 Cobresal 11 3 1 7 17 23 -6 10 15 U. La Calera 11 3 1 7 10 21 -11 10 16 Concepción 11 2 2 7 8 17 -9 8

En síntesis…