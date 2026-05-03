Coke Hevia detecta el gran problema del Colo Colo líder: “Sigo creyendo que se complica solo”

Tras el sólido triunfo 3-1 de Colo Colo sobre Coquimbo Unido en el duelo pendiente de la fecha 9 de la Liga de Primera, los albos lograron no sólo ratificar el buen momento en el torneo, sino que además alcanzaron el liderato exclusivo del campeonato con 24 puntos, sacando ventaja en la parte alta de la tabla.
Pese al marcador favorable, el comentarista de Radio Pauta, Coke Hevia, tuvo palabras de crítica al desempeño del Cacique. En conversación con Bolavip Chile, el periodista centró su mirada en el funcionamiento colectivo y en las decisiones tácticas del técnico Fernando Ortiz, planteando que el equipo rinde mejor cuando se ordena de forma más convencional.
Coke Hevia lapidó a Fernando Ortiz pese al triunfo de Colo Colo (Photosport)
“Colo Colo se suelta cuando se ordena el equipo como tiene que ordenarse. Colo Colo no está para jugar con línea 3, Colo Colo no está para jugar con dos delanteros, tiene que echarlos a competir. Y el mejor ejemplo es Javier Correa, se vio amenazado y empezó a jugar bien”, afirmó.
Hevia fue más allá y, pese al liderato de Colo Colo, advirtió que el DT aún genera dudas con sus planteamientos. “Fernando Ortiz es puntero del campeonato y está lleno de dudas. Imagínate si pusiera el equipo que tiene que poner, yo creo que Colo Colo tendría pocos rivales. Sigo creyendo que se complica solo el técnico”, sentenció.
Con la victoria alcanzada en Macul, el elenco albo mira con más tranquilidad la recta final de la primera rueda de la Liga de Primera donde tendrán que enfrentar a rivales que también están en la pelea por el campeonato: en las últimas cuatro jornadas del primer semestre, el Cacique deberá medirse ante Ñublense, Universidad Católica, Deportes La Serena y Cobresal.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|11
|8
|0
|3
|14
|7
|7
|24
|2
|Deportes Limache
|11
|6
|3
|2
|25
|11
|14
|21
|3
|Huachipato
|11
|6
|1
|4
|18
|14
|4
|19
|4
|O’Higgins
|11
|6
|1
|4
|17
|16
|1
|19
|5
|U. Católica
|11
|5
|2
|4
|24
|17
|7
|17
|6
|U. de Chile
|11
|4
|5
|2
|11
|6
|5
|17
|7
|Ñublense
|11
|4
|5
|2
|11
|9
|2
|17
|8
|Coquimbo Unido
|11
|5
|1
|5
|15
|15
|0
|16
|9
|Everton
|11
|4
|3
|4
|12
|10
|2
|15
|10
|La Serena
|11
|3
|5
|3
|13
|14
|-1
|14
|11
|Palestino
|11
|4
|2
|5
|14
|18
|-4
|14
|12
|Univ. Concepción
|11
|4
|2
|5
|9
|19
|-10
|14
|13
|Audax Italiano
|11
|3
|2
|6
|15
|16
|-1
|11
|14
|Cobresal
|11
|3
|1
|7
|17
|23
|-6
|10
|15
|U. La Calera
|11
|3
|1
|7
|10
|21
|-11
|10
|16
|Concepción
|11
|2
|2
|7
|8
|17
|-9
|8
En síntesis…
- Liderato absoluto: Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo y quedó como puntero exclusivo del torneo con 24 puntos.
- Cuestionamiento táctico: Coke Hevia criticó a Fernando Ortiz por usar línea de tres, afirmando que el equipo rinde mejor con un esquema convencional.
- Dudas sobre el DT: Pese al éxito, el periodista sostuvo que el técnico se complica solo y que el plantel tendría pocos rivales si jugara de forma más simple.