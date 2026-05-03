Colo Colo volvió a festejar en el Estadio Monumental tras imponerse por 3-1 a Coquimbo Unido, en un resultado que le permitió recuperar el liderato de la Liga de Primera. El “Cacique” sacó adelante un partido que por momentos se le complicó, pero que terminó resolviendo con contundencia en el cierre.

El equipo albo encontró la ventaja justo antes del descanso gracias al penal convertido por Maximiliano Romero, pero en el complemento la visita reaccionó y logró el empate, instalando dudas en Macul.

Correa fue la gran figura de Colo Colo en el triunfo por 3 a 1 ante Coquimbo (Foto: Photosport)

Sin embargo, en la recta final apareció Javier Correa, quien con un doblete terminó por inclinar la balanza y sellar un triunfo que, sin ser brillante, fue suficiente para devolver a Colo Colo a la cima del torneo.

Vladimiro Mimica analiza el triunfo de Colo Colo

El histórico relator conversó con BOLAVIP Chile y puso el foco en una de las principales deudas del equipo: la falta de gol, aspecto que esta vez sí logró resolver. “¿Qué le hemos criticado a Colo Colo? La falta de gol. Y por primera vez hoy se hacen tres, y tres goles marcados por los delanteros. Hoy aparecieron”, señaló.

Mimica también destacó el rol de los cambios realizados por el técnico, aunque apuntó a que estos llegaron algo tarde: “Fue tardía la reacción del técnico Ortiz en hacer ingresar a Marchant, pero fue tan importante como Aquino. De hecho, ellos fueron los gestores de los goles, entregando los pases para que Correa definiera”.

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Finalmente, el comunicador fue claro al momento de evaluar el rendimiento albo: “Sin hacer un partido excepcional, Colo Colo mereció claramente la victoria”, cerró.

DATOS CLAVE

Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido recuperando el liderato de la Liga.

Maximiliano Romero convirtió un penal, abriendo el marcador antes del descanso.

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