O’Higgins rescató un trabajado empate 1-1 en su visita a Deportes Limache por la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026, en un duelo disputado que tuvo todas las emociones en el complemento.
Tras un primer tiempo equilibrado y con pocas ocasiones claras, el partido se abrió en la segunda mitad. A los 50 minutos, Carlos Morales adelantó al conjunto local, desatando la ilusión “Tomatera” ante su gente.
Deportes Limache y O’Higgins igualaron 1 a 1 en Quillota por la Copa de La Liga (Foto: Photosport)
Sin embargo, el “Capo de Provincia” no bajó los brazos y encontró premio a su insistencia. A los 78’, Thiago Vecino apareció para marcar el empate definitivo, resultado que le permite a O’Higgins mantenerse firme en la parte alta de su grupo.
O’Higgins se mantiene líder del Grupo C tras el empate
Con este resultado, O’Higgins continúa como líder del Grupo C con 8 unidades, consolidando su buen momento en la competencia.
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Por su parte, Deportes Limache se ubica en la segunda posición con 6 puntos, luchando aún con los rancagüinos por el liderato y la clasificación a la siguiente fase.
Más atrás aparece Everton con 4 unidades y finalmente Palestino cierra la tabla con apenas 2 puntos, teniendo muy difícil su paso a la siguiente ronda.
|#
|Club
|J
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|PT
|1
|O’Higgins
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|3
|8
|2
|Deportes Limache
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|1
|6
|3
|Everton
|4
|1
|1
|2
|6
|7
|-1
|4
|4
|Palestino
|4
|0
|2
|2
|5
|8
|-3
|2