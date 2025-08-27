Colo Colo se prepara para lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en la que los ‘Albos’ se verán la caras ante la Universidad de Chile en un duelo que es crucial para lo que resta de temporada y que se disputará en el Estadio Monumental.

Sobre esto, un ídolo del club como lo es Carlos Caszely conversó con la prensa y se refirió a lo que puede ser este partido, en la que a pesar de los diferentes presentes de ambos, deja en claro que este duelo es aparte y que el presente de cada uno, no es un factor que predomine.

“Hace algunos años atrás, Colo Colo andaba muy muy bien, la U apunto de descender y la U le ganó 3-0 a Colo Colo, es una frase cliché, pero los clásicos son para ganarlos y son diferentes. Ojalá este fin de semana Colo Colo logré ganar en el Monumental”, parte señalando Caszely.

Para el ‘Rey del Metro Cuadrado’, la situación que vivió la Universidad de Chile en Avellaneda lamentablemente con sus hinchas, puede ser un factor que le juegue en contra, tal como le pasó a Colo Colo en su suceso durante el duelo ante Fortaleza, algo que deberán ver en el día del partido.

Colo Colo y la U se verán las caras | Foto: Photosport

“Así como Colo Colo bajó enormemente después del problema con Fortaleza, a lo mejor a la U le puede pasar lo mismo con la desgracia que les pasó”, declaró.

Respecto al tema mencionado, el ídolo nacional mostró toda su pena por los hechos que vivieron los hinchas de la U en Argentina y les dejó un afectuoso abrazo a todos los fanáticos azules que vivieron esta barbarie por los hinchas de Independiente de Avellaneda.

“Les mando un gran abrazo a toda la hinchada azul, a la barra, a los hinchas de verdad de la U, que yo creo que todos estamos con un sentimiento encontrado por lo que les pasó, porque primero somos personas y después jugadores de fútbol”, agregó.

Caszely y la polémica de Díaz con Correa

Concluyendo, Caszely tuvo palabras para lo que fue la polémica que se instauró en las últimas horas entre Marcelo Díaz y Javier Correa, en la que no quiso entrar en mucho detalle, pero dejó en manifiesto que no fue muy atinado este encontrón previo al Superclásico.

“Malo, muy malo, no sé lo que dijo (Díaz) y no sé lo que dijo Correa, no tengo idea, porque esto fue ayer y yo estaba en mi obra de teatro, estoy muy metido en eso, así que no vi nada”, cerró.