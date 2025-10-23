Este miércoles el plantel de Colo Colo retornó a los entrenamientos tras los dos días libres que le había otorgado el entrenador Fernando Ortiz, decisión muy cuestionada por el entorno albo luego de la derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido.

Pero en esta jornada el técnico argentino recibió una gran noticia de cara al próximo partido contra Deportes Limache, ya que podrá contar con un importante regreso.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el delantero Javier Correa al fin habría superado su lesión muscular, por lo que ahora sí sería considerado. Incluso, habría sido parte del fútbol reducido que ordenó hoy el Tano.

Cabe recordar que el goleador de 33 años había sufrido un desgarro en el aductor izquierdo en la Supercopa, con un tiempo de recuperación que superó el mes.

Si bien Correa iba a ser considerado para la visita del Cacique al Pirata, se resintió en la previa y Ortiz decidió mantenerlo al margen por unos días más.

El ex Estudiantes de La Plata es el máximo artillero del cuadro popular esta temporada, con 15 goles y tres asistencias en 29 partidos disputados.

Javier Correa está de regreso para la recta final de la temporada. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs Deportes Limache?

El partido de Colo Colo con Deportes Limache se disputará el próximo lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, duelo que cerrará la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.