Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Colo Colo

Claudio Aquino rompe el silencio y habla de su presente en Colo Colo: “Yo estoy acá para…”

El volante del 'Cacique', Claudio Aquino habló tras lo que fue la victoria de Colo Colo ante Coquimbo Unido.

Claudio Aquino y su mensaje firme en Colo Colo
© PhotosportClaudio Aquino y su mensaje firme en Colo Colo

Colo Colo consiguió consolidarse en la punta del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ se impusieron por 3-1 ante Coquimbo Unido en el duelo pendiente por la Liga de Primera en el Estadio Monumental, con una soberbia actuación de Javier Correa.

Tras lo que fue este compromiso, el volante del ‘Popular’ Claudio Aquino habló con la prensa en zona mixta y habló de lo que fue su aporte en el triunfo de Colo Colo, en el ayudó con la asistencia al primer gol de Javier Correa

Tranquilo, siempre dije lo mismo, yo estoy acá para aportar y ayudar desde donde me toque. Sean 15, 10, 20 o los minutos que sean, trataré de ayudar y hacer lo mejor posible. Hoy por suerte pude ayudar al equipo para que pudiéramos ganar el partido”, comenzó señalando Aquino.

En esa línea, el jugador argentino destacó lo que fue la importancia de estos tres puntos para Colo Colo, en la que si bien indicaba que entraron dormidos en la segunda parte, hicieron los méritos para poder quedarse con la victoria.

Aquino habla en Colo Colo | Foto: Photosport

Aquino habla en Colo Colo | Foto: Photosport

“Lo más importante del partido es que ganamos e hicimos un buen partido. Por ahí al principio del segundo tiempo nos costó un poquito, creo que la victoria es justa e hicimos los méritos necesarios para poder ganar y por suerte lo pudimos conseguir”, remarcó.

Concluyendo, Aquino muestra su gran felicidad por lo que ha sido el rendimiento del equipo que hoy en día lidera en solitario la tabla de posiciones en el fútbol chileno, en la que sin duda el torneo nacional es uno de los grandes objetivos del equipo de Fernando Ortiz en este 2026.

Ver también

Marcelo Barticciotto fascinado con este jugador en Colo Colo: “Cuando tiene que aparecer, aparece”

Estar primeros es lo que queremos desde el inicio del torneo, hoy por suerte podemos estar solos. Tenemos que seguir trabajando, cuidarlo, no bajar los brazos y seguir intentando por ahí lo que no estamos haciendo del todo bien, pero me deja tranquilo en el día a día que nos preparamos para esto”, cerró.

En Síntesis

  • Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental y es líder solitario.
  • El volante Claudio Aquino asistió en el primer gol del delantero Javier Correa durante el triunfo.
  • El equipo dirigido por Fernando Ortiz prioriza ganar el torneo nacional durante este año 2026.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones