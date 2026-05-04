Colo Colo consiguió consolidarse en la punta del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ se impusieron por 3-1 ante Coquimbo Unido en el duelo pendiente por la Liga de Primera en el Estadio Monumental, con una soberbia actuación de Javier Correa.

Tras lo que fue este compromiso, el volante del ‘Popular’ Claudio Aquino habló con la prensa en zona mixta y habló de lo que fue su aporte en el triunfo de Colo Colo, en el ayudó con la asistencia al primer gol de Javier Correa

“Tranquilo, siempre dije lo mismo, yo estoy acá para aportar y ayudar desde donde me toque. Sean 15, 10, 20 o los minutos que sean, trataré de ayudar y hacer lo mejor posible. Hoy por suerte pude ayudar al equipo para que pudiéramos ganar el partido”, comenzó señalando Aquino.

En esa línea, el jugador argentino destacó lo que fue la importancia de estos tres puntos para Colo Colo, en la que si bien indicaba que entraron dormidos en la segunda parte, hicieron los méritos para poder quedarse con la victoria.

Aquino habla en Colo Colo | Foto: Photosport

“Lo más importante del partido es que ganamos e hicimos un buen partido. Por ahí al principio del segundo tiempo nos costó un poquito, creo que la victoria es justa e hicimos los méritos necesarios para poder ganar y por suerte lo pudimos conseguir”, remarcó.

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Concluyendo, Aquino muestra su gran felicidad por lo que ha sido el rendimiento del equipo que hoy en día lidera en solitario la tabla de posiciones en el fútbol chileno, en la que sin duda el torneo nacional es uno de los grandes objetivos del equipo de Fernando Ortiz en este 2026.

“Estar primeros es lo que queremos desde el inicio del torneo, hoy por suerte podemos estar solos. Tenemos que seguir trabajando, cuidarlo, no bajar los brazos y seguir intentando por ahí lo que no estamos haciendo del todo bien, pero me deja tranquilo en el día a día que nos preparamos para esto”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental y es líder solitario.

venció a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental y es líder solitario. El volante Claudio Aquino asistió en el primer gol del delantero Javier Correa durante el triunfo.

asistió en el primer gol del delantero Javier Correa durante el triunfo. El equipo dirigido por Fernando Ortiz prioriza ganar el torneo nacional durante este año 2026.