En Colo Colo se han tenido que hacer cargo de un rumor que comenzó a circular el fin de semana respecto al posible fichaje de Alexis Sánchez en el próximo mercado de invierno.

El delantero nacional termina contrato con el Sevilla y buscaría volver a nuestro país, luego de 18 años en Europa. Y si bien su sueño es jugar en Universidad de Chile, el Cacique se estaría adelantando para repatriarlo.

Pero el domingo previo al partido de los albos ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera, habló el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aclaró estos rumores.

“No, no. No hemos conversado muchachos de fichajes. La semana pasada fue muy ajetreada”, indicó el timonel albo.

Cabe recordar que Alexis Sánchez tuvo un breve paso por Colo Colo en 2006-2007. (Foto: Luis Hidalgo/Photosport)

Por ahora no hay contactos

Esta versión fue corroborada por el periodista Cristopher Brandt de ESPN Chile, quien este lunes al mediodía en el noticiario ‘SportsCenter’ dio a conocer que no han habido contacto de ninguna de las partes, aunque aclaró que Colo Colo sí buscará refuerzos.

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“Probablemente sí o sí van a llegar refuerzos para este segundo semestre, es algo que vienen conversando Daniel Morón con Aníbal Mosa”, comenzó diciendo.

Pero en seguida, echó por tierra lo referente al tocopillano: “No existe ninguna comunicación, no ha existido ningún contacto con Alexis Sánchez, tampoco con su entorno y tampoco en Colo Colo por ahora han barajado ese nombre”.

“Es la época, son rumores, pero por ahora no tienen ninguna validez, ni tampoco ninguna certeza respecto a que esto podría darse”, completó el reportero que cubre al Cacique.

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En síntesis