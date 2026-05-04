Colo Colo logró un tremendo triunfo dentro de la Liga de Primera, en la que en su duelo pendiente ante Coquimbo Unido logró imponerse por 3-1, resultado que le permite a los ‘Albos’ quedarse solitarios en la punta de la tabla de posiciones.

Después de lo que fue este partido, el ídolo del ‘Popular’ Marcelo Barticciotto comentó en Radio Cooperativa de lo que fue la actuación del equipo de Fernando Ortiz, en la que elogió de gran forma el partido de Javier Correa, la figura del partido.

“Un Correa que de esta forma es lo que Colo Colo necesita, el equipo necesita de estos nueves que terminan definiendo los partidos, porque en el momento donde el partido estaba más parejo, apareció la ráfaga de Correa intratable”, comenzó señalando Barticciotto.

Siguiendo en aquello, el ‘Barti’ comentó que a Colo Colo le costó lo que fue la segunda mitad del partido, en la que sufrió ante los ‘Piratas’, pero la aparición de Javier Correa fue fundamental para el triunfo del ‘Cacique’.

Correa fue la figura de Colo Colo | Foto: Photosport

“El partido no era dominado por Colo Colo, en el segundo tiempo no llegó muchas veces, pero eso es lo que tienen los delanteros con jerarquía, que pueden estar dormidos, pueden pasar por un mal momento, pero cuando tiene que aparecer, aparece”, remarcó.

Publicidad

Concluyendo, Barticciotto a pesar del triunfo hace un llamado importante en Colo Colo, en el que debe corregir lo que es la disposición del equipo en el inicio de los segundos tiempos, en la que ante Coquimbo pudo sufrir más de la cuenta.

“En el segundo tiempo entraron dormidos, Coquimbo mejoró y equiparó el partido, le hizo pasar momentos complicados a Colo Colo, tiene que corregir eso. El partido fue parejo, si no aparece Correa y el Marchant que entró lucido, quizás hablábamos de otro resultado”, cerró.

En Síntesis

Marcelo Barticciotto elogió la jerarquía de Javier Correa para definir el triunfo ante Coquimbo.

elogió la jerarquía de para definir el triunfo ante Coquimbo. El ídolo albo advirtió que el equipo de Fernando Ortiz entró dormido al segundo tiempo.

entró dormido al segundo tiempo. Barticciotto destacó la lucidez del ingresado Marchant para asegurar el resultado final de 3-1.