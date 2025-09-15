Colo Colo tuvo una pésima presentación ante Universidad de Chile en la Supercopa 2025.Los Albos perdieron por 3-0, en un encuentro donde se vieron superados 11 contra 11 y también el tiempo que jugaron con uno menos. En el Cacique, los jugadores recibieron múltiples críticas.

Esteban Pavez es uno de los jugadores más cuestionados por los fanáticos. Claudio Borghi fue más allá más y en esta ocasión quiso destacar las virtudes del capitán del Popular.

“Pueden criticarlo a Pavez todo lo que quieran, si puede jugar, no puede jugar, pero me saco el sombrero porque el compadre entra a la cancha, hace lo mejor que puede”, opinó el entrenador tetracampeón con los Albos en el programa ESPN F90.

También valora que siempre de la cara ante los medios de comunicaciones: “Cuando sale ganando o perdiendo, se para delante de la prensa y dice “sí”, otros no lo hacen”.

Esteban Pavez sólo jugó un tiempo en la Supercopa

Fernando Ortíz se la jugó por Esteban Pavez como titular en el equipo de Colo Colo que cayó por 3-0 ante Universidad de Chile. Sin embargo, sólo estuvo un tiempo en el campo de juego, pues el DT decidió reemplazarlo por Víctor Felipe Méndez.

Pavez venía de ser titular en los dos partidos del interinato de Hugo González, en los que Colo Colo empató 0-0 frente a Palestino en La Cisterna y venció por 1-0 a Universidad de Chile en el Monumental, ambos por el Campeonato Nacional 2025.