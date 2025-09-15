El período de Fernando Ortiz tuvo un inicio para el olvido. Colo Colo cayó por 3 a 0 ante Universidad de Chile en la Supercopa y el debut del “Tano” dejó más dudas que certezas.

El entrenador colocolino formó durante gran parte de la semana con jóvenes figuras en la que pudo ser su oncena inicial. Sin embargo, ante los azules solo jugó Leandro Hernández durante un par de minutos y luego debió salir de emergencia tras la expulsión de Sebastián Vegas.

Se preveía que Manley Clerveaux fuera de la partida ante el cuadro laico debido a que el propio DT lo usó en sus formaciones previas. Nada de eso pasó y el joven haitiano se quedó en la banca.

¿Se viene la poda en Colo Colo?

Pero los albos deben rápidamente dar vuelta la página tras caer ante la U. de Chile y pensar en meterse en lo más arriba en la tabla para lograr puestos de clasificación a copas Internacionales.

El torneo ya se les escapó y, viendo el actual panorama, incluso se ve muy complejo que Colo Colo logre acceder a la Copa Libertadores del 2026, por lo que la Copa Sudamericana que viene asoma como la opción más “a la mano” para el “Cacique”.

Colo Colo se prepara para decirle adiós a sus figuras (Foto: Photosport)

Pensando ya en la siguiente campaña, varias de sus figuras podrían decir adiós de cara al siguiente año ya que su contrato dura precisamente hasta fines de 2025.

Ellos son Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Alexander Oroz y Mauricio Isla. Considerando su nivel y la necesidad de renovar el plantel del popular, no sería descabellado que su período en Macul expire precisamente a fines de este año.

Colo Colo y el fútbol chileno en receso

Considerando el receso de fiestas patrias y luego el Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en nuestro país, a los albos por ahora solo les resta el duelo frente a Deportes Iquique del próximo 26 de septiembre. De ahí en más, todo el fútbol chileno tendrá una para de casi un mes antes de su retorno.