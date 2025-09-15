Colo Colo cayó de forma inapelable ante Universidad de Chile en la Supercopa de este domingo 14 de septiembre. Los albos lo pasaron más que mal ante los azules y se comieron una goleada que pudo ser aún mayor en lo que fue el debut de Fernando Ortiz como DT del “Cacique”.

Para empeorar las cosas, Sebastián Vegas fue expulsado y dejó al popular con 10 en la primera parte y, por si fuera poco, Jonathan Villagra debió salir de emergencia tras sufrir un durísimo choque con Mauricio Isla.

A pesar de que el defensor quiso continuar en la cancha, el equipo médico colocolino decidió retirarlo del campo debido a lo peligrosas que son estas acciones.

Sin embargo, Fernando Ortiz puede (dentro de todo lo malo) sacar algo de cuentas alegres con el defensor ya que, según reveló Daniel Arrieta, Villagra ya estaría en reposo y su conmoción no pasó a mayores.

A través de su cuenta de X, el periodista de TNT Sports que cubre la actualidad del “Cacique” reveló que: “Jonathan Villagra sufrió un TEC (traumatismo encénfalo craneano) en la final de la Supercopa. El defensor no presentó complicaciones tras su golpe en la cabeza y se encuentra con reposo hasta hoy“.

¿Estará Jonathan Villagra ante Deportes Iquique?

Ante esto, el exdefensor de la Unión Española debería estar reintegrándose con normalidad a los entrenamientos de Colo Colo y podría ser alternativa para el próximo partido del popular.

Afortunadamente, Jonathan Villagra no sufrió nada grave luego del fuerte golpe que tuvo en la Supercopa (Foto: Andres Pina/Photosport)

Cabe recordar que los albos se miden ante Deportes Iquique antes de la larga pausa que tendrá el fútbol chileno por el Mundial Sub-20 a realizarse en nuestro país. El “Cacique” recibe a los “Dragones Celestes” el día viernes 26 de septiembre a contar de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.