Claudio Aquino hizo su debut oficial con Colo Colo el jueves pasado, día en donde los albos igualaron a dos tantos con Deportes Limache en el inicio oficial de la temporada 2025 disputando la Copa Chile.

El ex jugador de Vélez Sarsfield se mostró movedizo, pidió la pelota y siempre trató de jugar para adelante, aunque muchas veces sin suerte. De sus pies, eso sí, nació el gol de Salomón Rodríguez tras un error del portero de Limache.

Si hay un ex jugador que es voz autorizada para hablar de Colo Colo es Gabriel ‘Coca’ Mendoza, histórico campeón de la Copa Libertadores con los albos quien atendió el teléfono de Bolavip Chile y alabó a Aquino.

Aquino debutó ante Limache y dejó buenas sensaciones en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Yo creo que Aquino le falta todavía ponerse a punto, pero muestra hartas cosas, cosas diferentes que no tenía Carlos Palacios, por ejemplo”, abrió los fuegos el ex jugador comparando de inmediato al ex Vélez con la Joya, quien hoy se desempeña en Boca Juniors.

El Coca no se quedó ahí y explica las dos principales diferencias que hay entre los jugadores, diciendo que “El pase entrelínea y el pase al espacio, eso no lo tenía tanto Palacios y le va servir mucho al equipo, será un gran aporte”, sumó.

Así las cosas, Claudio Aquino solo suma elogios tras su debut con la camiseta del Cacique y ahora se prepara para el segundo encuentro oficial con los albos: será este lunes 3 de febrero ante Santiago Wanderers en Valparaíso.

Así marcha el Grupo B de la Copa Chile 2025

Colo Colo y Deportes Limache lideran el Grupo B con un punto, toda vez que Santiago Wanderers y Unión San Felipe no disputaron su compromiso por la Fecha 1 y todavía no registran partidos en esta Copa Chile 2025.