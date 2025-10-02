Este viernes 3 de octubre, desde las 16:00 horas, el Estadio Florencio Sola albergará lo que será el debut de Colo Colo femenino en la Copa Libertadores 2025. El estreno de las albas será ante un histórico club como lo es Olimpia de Paraguay.

El “Cacique” de Tatiele Silveira quiere dejar atrás lo que fue su participación en la edición anterior de este certamen. Para ello, un triunfo en la primera fecha ante el cuadro paraguayo será más que fundamental.

Colo Colo comparte en el grupo C con puras potencias del certamen. Además de Olimpia, se encuentra el poderoso Sao Paulo de Brasil y también San Lorenzo de Almagro.

Algo importante a destacar es que las “Albitas”, desde 2024 hasta la fecha, registran una increíble racha de 32 encuentros sin conocer la derrota.

¿Cuál es el fixture de Colo Colo femenino en Copa Libertadores?

Olimpia – viernes 3 de octubre, 16:00 horas (Estadio Florencio Sola)

– viernes 3 de octubre, 16:00 horas (Estadio Florencio Sola) Sao Paulo – lunes 6 de octubre, 20:00 horas (Estadio Nuevo Francisco Urbano)

– lunes 6 de octubre, 20:00 horas (Estadio Nuevo Francisco Urbano) San Lorenzo – jueves 9 de octubre, 20:00 horas (Estadio Nuevo Francisco Urbano)

El equipo de Tatiele Silveira quiere repetir la hazaña de 2012, cuando las albas se alzaron como las reinas de América.

¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina?

Para todo el territorio nacional, los partidos de Colo Colo serán transmitidos a través de la app de Pluto TV de forma 100% gratuita.