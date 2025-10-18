Colo Colo Femenino en esta jornada se despide de lo que es su participación en la Copa Libertadores 2025, en la que las ‘Albas’ dan vuelta la página de lo que fue su eliminación en semifinales ante Deportivo Cali por penales y se enfocan en su duelo por el tercer puesto.

En este compromiso se deberán ver las caras ante el Ferroviária de Brasil, club que quedó fuera de semifinales tras caer ante Corinthians, también en definiciójn a penales.

La estratega brasileña, Tatiele Silveira preparó lo que es este desafío con Colo Colo con todo, en la que espera cerrar de forma digna su participación en este torneo y alineará a sus mejores jugadoras para este duelo.

La formación de Colo Colo será con: Ryan Torrero en portería; Camila Martins, Angela Clavijo y Dahiana Bogarín en defensa; Michelle Acevedo, Yastin Jimenez, Yessenia Lopez, Rosario Balmaceda y Yanara Aedo en el mediocampo; Javiera Grez y Mary Valencia en el ataque.

Silveira va con lo mejor en Colo Colo | Foto: CONMEBOL

El duelo entre Colo Colo y Ferroviária por el tercer puesto de la Copa Libertadores se disputará a partir de las 11:00 horas en el Estadio Florencio Sola en Argentina.