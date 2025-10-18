Colo Colo femenino no pudo ante Ferroviaria y, después de más de un año, cayó por la cuenta mínima en el partido por la disputa del tercer puesto de la Copa Libertadores de América 2025 que se desarrolló en Argentina.

El elenco brasileño sorprendió a las Albas de entrada, siendo Kati quien anotó el primer y único tanto del compromiso al minuto de juego.

El equipo de Tatiele Silveira buscó la remontada y logró dominar las acciones durante buena parte del primer tiempo, sin embargo, no hubo profundidad en sus llegadas al pórtico rival.

Las brasileñas estuvieron más cerca de anotar el segundo, pero nuevamente la portera Ryann Torrero estuvo notable para salvar la caída de la valla del “Cacique” evitando el 2 a 0.

El arbitraje no estuvo exento de polémicas. Sobre el final, las jugadoras del popular se enfrascaron en más de una discusión con la jueza central, siendo Javiera Grez la más efusiva en cuanto a sus reclamos.

Pese a todo, el partido finalizó a los 96′ y Colo Colo femenino cayó después de más de un año sin conocer la derrota. Así las cosas, el equipo chileno se aseguró el cuarto lugar de la Copa Libertadores femenina tras una gran actuación en el certamen continental en donde finalizó con cinco goles a favor y solo uno en contra.

Colo Colo femenino va por el tetracampeonato

Pero el equipo de Tatiele Silveira, a pesar de sus tropiezos en el certamen continental, ahora volverá a Chile para poner el foco en el Campeonato Nacional femenino en donde buscarán consagrarse como tetracampeonas del fútbol chileno.

Las Albas se verán las caras frente a Palestino en los cuartos de final por los play offs del certamen femenino. Las fechas de todos los encuentros aún deben ser definidas por la ANFP.