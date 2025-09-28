Colo Colo consiguió su primera victoria de la era Fernando Ortíz en la Liga de Primera 2025, tras imponerse con contundencia por 4-0 a Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

El triunfo ante los Dragones Celestes permite al equipo del DT argentino sumar confianza y afianzarse en su idea de juego, algo que se había perdido con Jorge Almirón al mando de la escuadra alba.

Una de las grandes figuras del encuentro fue Arturo “King” Vidal, quien no solo brilló en el mediocampo, sino que también cerró la cuenta anotando el último tanto del partido a los 86 minutos, reafirmando su influencia y liderazgo dentro del plantel.

Borghi insiste: Vidal no es mediocampista y “hubiera sido el mejor del mundo” como líbero

No obstante, unas llamativas declaraciones de Claudio Borghi en el programa Picado TV sobre Vidal captaron la atención de muchos. El ex DT de la Roja volvió a referirse a la posición ideal del King.

“Vidal siempre debió jugar por ahí (líbero). Yo me remonto hace veinte años atrás. Yo dije, en ese entonces, ‘si este compadre juega de líbero, va a ser el mejor del mundo, por lejos’. Pero, por sus cualidades físicas y deportivas fue empleado más adelante”, aseguró.

“Yo nunca lo hubiera sacado de ahí, hubiera sido un líbero extraordinario. Vidal tiene una carrera impresionante, pero no muchos tienen la capacidad de jugar de líbero y yo, en mis equipos, no me veo jugando sin uno”, agregó.

Vidal jugó de líbero ante Colombia con Borghi como DT y la Roja cayó por 3-1FOTO: Javier Torres/Photosport

Con estas palabras, Borghi abre el debate sobre la verdadera posición de Vidal. ¿Habría llegado tan lejos siendo líbero? La pregunta queda abierta para hinchas y expertos, mientras el King sigue dejando su huella en Colo Colo y el fútbol chileno.