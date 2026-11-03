En el Cacique están preparando lo que podría ser una eventual celebración en el Estadio Nelson Oyarzún, si es que vencen a Ñublense el domingo.

Colo Colo está a un paso de conseguir su estrella número 35 en campeonatos de Primera División, pues depende de sí mismo y podría coronarse el próximo domingo en su visita a Ñublense, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

El Cacique tiene 10 puntos de ventaja sobre su escolta Universidad de Chile y solo quedan cuatro fechas por jugar, por lo que venciendo a los Diablos Rojos podrá desatar los festejos desde el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

En el principal recinto deportivo de la Región de Ñuble el cuadro popular nunca se ha coronado campeón, por lo que podría sumarse a la larga lista de estadios donde los albos se han titulado por el Campeonato Nacional.

Hasta el momento Colo Colo se ha consagrado en nueve estadios del fútbol chileno, donde el recinto que ha visto más vueltas olímpicas de los albos es el Estadio Nacional, con 15.

Le sigue obviamente el Estadio Monumental con 10, siendo la última vez en 2014, cuando alcanzaron la recordada estrella 30.

Después están empatados con dos el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y el extinto Estadio de Carabineros.

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Mientras que han celebrado en una sola ocasión en el Estadio Santa Laura, el Elías Figueroa Brander de Valparaíso y también en el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

Es más, las cuatro últimas veces que Colo Colo logró el título fueron de visita: el 2015 en Valparaíso, el 2017 en Concepción, el 2022 en Coquimbo y el 2024 en Copiapó.

En 2022 Colo Colo gritó campeón en Coquimbo. (Foto: Andres Pina/Photosport)

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Estadios donde Colo Colo ha sido campeón del torneo nacional: