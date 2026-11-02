Las autoridades de la Región de Ñuble autorizaron el partido con hinchadas de ambos equipos, donde Colo Colo se podría coronar campeón.

En Colo Colo han recibido solo noticias positivas en los últimos días, luego de golear por 6-1 a Universidad de Concepción y la derrota de su escolta, Universidad de Chile, en el clásico universitario.

El Cacique está a un paso del título en la Liga de Primera 2026, pues el próximo fin de semana venciendo a Ñublense en Chillán podrá bajar su estrella número 35, faltando tres fechas para el final.

Para la visita a la capital de la Región de Ñuble los albos se podrán sentir como en casa, pues la delegación presidencial provincial autorizó el duelo con un aforo de 7.500 espectadores, que incluye a hinchas colocolinos.

Así lo confirmó el propio delegado Diego Sepúlveda a través deun video en redes sociales: “Hemos realizado una visita inspectiva junto a Carabineros de Chile, la Seremi de Seguridad y la administración del estadio para ver todas las medidas necesarias para que el partido de Ñublense con Colo Colo, el día 8 de noviembre a las 15 horas, se realice sin novedad”.

“Habrá 7.500 hinchas, tanto locales como visitantes”, confirmó el encargado de visar este encuentro en el Estadio Nelson Oyarzún.

Los hinchas de Colo Colo podrán decir presente en Chillán. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

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¿Cómo comprar entradas para el Ñublense vs. Colo Colo?

Según información de Redgol, las entradas estarán disponibles durante la tarde de este lunes 2 de noviembre a través de Passline. Eso sí, la venta de los tickets será parcializada y se irá liberando de a 500 entradas.

¿Cuándo y a qué hora es este partido?

El partido entre Ñublense y Colo Colo se disputará el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.