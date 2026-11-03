El presidente de Blanco y Negro recordó los dichos que dijeron en Universidad de Chile cuando Colo Colo se enredó en el campeonato.

En Colo Colo todo es alegría tras quedar a un triunfo de convertirse campeones de la Liga de Primera 2026, luego de volver a la senda de la victoria goleando por 6-1 a Universidad de Concepción y el lunes clasificando a semifinales de Copa Chile.

El Cacique va por el doblete y en medio de este positivo presente no se olvidan de lo sucedido hace algunos días, cuando en el archirrival advertían con alcanzar a los albos y arrebatarles el título.

Se trataba de Universidad de Chile, que el domingo tuvo un fuerte tropiezo en el clásico universitario, de lo que se agarró el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para sacarles en cara estos dichos.

El puertomontino en la previa del segundo tiempo contra Deportes Puerto Montt, recordó aquello y les mandó un directo mensaje a los azules, al ser consultado por cómo están organizando los festejos de la inminente estrella 35.

“Muchachos, ustedes tienen que entender que todavía no hemos ganado nada. Hace dos semanas atrás nos daban por perdedores del campenato. Cómo de 16 puntos están en siete, algunos dijeron que nos iban a remontar, que aquí, que allá, que nadie servía, que todos éramos malos”, lanzó Mosa.

“Hoy día volvimos a la cuestión y resulta que volvimos al mismo tema. Piano, piano”, añadió el empresario de origen sirio.

Publicidad

En la misma línea, insitió a no adelantarse a los hechos, pese a que está latente que se podrían coronar el próximo domingo ante Ñublense en Chillán. “No hay que hacer la celebración antes de tener el objetivo, primero los objetivos y después las celebraciones”, insistió el timonel albo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Ñublense vs. Colo Colo?

El partido de Ñublense y Colo Colo se disputará el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.