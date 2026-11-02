Susto monumental en Colo Colo por la lesión muscular de Javier Correa, quien será baja de la revancha ante Puerto Montt.

Una inesperada baja sufrió Colo Colo de cara a la reanudación del segundo tiempo frente a Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile. Se trata de Javier Correa, quien no estará disponible para disputar los minutos restantes ante los ‘Salmoneros’ luego de presentar una molestia física que lo obligó a quedar fuera de la convocatoria.

La situación fue confirmada por el club a través de su parte médico, donde informó que el delantero argentino presenta una “sobrecarga en la rodilla derecha”, motivo por el que actualmente se encuentra realizando trabajos de “rehabilitación kinesiológica”.

La ausencia del atacante llega en un momento clave: el exEstudiantes había brillado con cuatro goles en un solo tiempo ante Universidad de Concepción el pasado viernes, convirtiéndose en la gran figura de la contundente goleada por 6-1 sobre el Campanil.

Además del delantero argentino, en Macul también informaron las lesiones de Joaquín Sosa, quien presenta un edema en cojinete talar; Leandro Hernández por esguince medial en el tobillo izquierdo; y Claudio Aquino por un cuadro viral.

¿Javier Correa podrá jugar ante Ñublense?

Ahora, una de las principales preocupaciones en el Estadio Monumental apunta a la recuperación de Javier Correa de cara al próximo compromiso por la Liga de Primera.

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Colo Colo visitará a Ñublense el próximo domingo 8 de noviembre, en un partido trascendental para sus aspiraciones, ya que podría asegurar matemáticamente el título del campeonato nacional y conquistar la estrella 35 de su historia.