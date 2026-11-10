¡Atención, Colo Colo! Club de Primera B tiene en carpeta a Fernando de Paul: “Chequeado”

San Luis de Quillota tiene en la mira a su referente. El Estadio Lucio Fariña posee una tribuna con su nombre.

Colo Colo está cada vez más cerca del mercado de fichajes, en el que Blanco y Negro tendrá que tomar importantes decisiones. Una de ellas, dirimir qué sucederá con el futuro de Fernando de Paul.

A pesar de que el portero tiene contrato vigente hasta fines de 2027, su poca participación en el cuadro albo ha despertado la atención desde distintas latitudes. Uno de los clubes que lo anhela proviene de la Primera B.

Luego de que se revelara el interés de Universidad Católica por sus servicios, Rodrigo Goldberg advirtió en los micrófonos de Radio Cooperativa: también está siendo observado por San Luis de Quillota.

“Lo tengo chequeado, pero no confirmado, que, la gente que lo representan esta esperando ver la situación de San Luis, porque si suben a Primera lo quiere, donde es un referente y tiene una tribuna con su nombre en el estadio”, lanzó.

Luego, el retirado jugador agregó: “Si llega a pasar eso, con término de contrato, es un lindo problema para él, que es campeón con Colo Colo, donde no jugó mucho por la lesión y tiene la opción”.

Fernando de Paul tiene interesados para despedirse de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Fernando de Paul puede salir de Colo Colo

Durante esta campaña, el guardavallas de 35 años ha disputado una totalidad de 12 encuentros. En dichos compromisos, recibió siete goles en contra y no pudo mantener el arco en cero.

Su vínculo con Colo Colo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que tendrá que sentarse a conversar con la cúpula popular para determinar su siguiente paso. ¿Le dirá adiós a Macul?