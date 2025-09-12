Este domingo 14 de septiembre se disputará una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, válido por la Supercopa, un encuentro que genera máxima expectación entre los hinchas de ambos clubes.

Todos los ojos estarán puestos en Fernando Ortíz, nuevo director técnico del Cacique, encargado de intentar vencer al Romántico Viajero dirigido por Gustavo Álvarez.

Sin embargo, un tema ha llamado la atención en las últimas horas: la ausencia de Francisco Marchant, joven extremo derecho que había sido protagonista en los últimos encuentros del Cacique.

En Colo Colo toman una importante decisión sobre Francisco Marchant | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

¿Por qué Francisco Marchant no estará ante Universidad de Chile?

Mucho se había hablado sobre posibles lesiones o decisiones tácticas de Ortíz, pero el extremo derecho está plenamente concentrado con la Selección Chilena Sub 20, la que disputará el Mundial en nuestro país.

De hecho, el sitio partidario Dale Albo informó que en el Estadio Monumental piensan que “sacarlo de la concentración de la selección chilena le puede costar no ser considerado por Nicolás Córdova en la lista final para el mundial, quitándole la gran oportunidad de representar al país en la cita planetaria“

De esta manera, el joven futbolista priorizará su participación con la Sub 20, dejando a Colo Colo sin una de sus piezas ofensivas para un partido clave por la Supercopa.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Colo Colo vs. la U por la Supercopa?

Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura por la Supercopa.