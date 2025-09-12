En Colo Colo alistan los últimos detalles para la Supercopa 2025 de este fin de semana ante Universidad de Chile, donde el Cacique buscará el único título que puede conseguir esta temporada, en el año del centenario.

Este también puede ser el primer trofeo de la carrera del nuevo entrenador de los albos, el argentino Fernando Ortiz, quien debutará en la banca del cuadro popular en este Superclásico.

Y para aquello el Tano ya tiene en mente el que será el equipo titular para enfrentar a la U, el que tendría algunas modificaciones en comparación al último triunfo de Colo Colo, justamente ante el archirrival el pasado 31 de agosto en el Monuemntal.

En esta ocasión cambiaría el esquema, donde Ortiz busca implementar su sistema favorito que es un 4-2-3-1.

El nuevo regalón de Fernando Ortiz en Colo Colo

La gran sorpresa sería la incorporación al mediocampo de Tomás Alarcón, quien tendría maravillado al estratega de 47 años. Mientras que el damnificado sería el capitán Esteban Pavez.

Cabe recordar que el oriundo de Rancagua ha disputado 17 partidos esta temporada, solo tres como titular, sin haber anotado ni dar asistencias hasta el momento.

La probable formación de Colo Colo para la Supercopa:

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Tomás Alarcón, Lucas Cepeda, Arturo Vidal, Claudio Aquino; Salomón Correa.

Tomás Alarcón tendría gratamente sorprendido a Fernando Ortiz en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium y en la plataforma de streaming HBO Max.