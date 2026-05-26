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Colo Colo

Colo Colo se va del Estadio Monumental: el Cacique tiene listo otro recinto para su próximo partido de local

En Colo Colo quieren adelantarse a un contratiempo para su último partido de local por el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo tendrá que abandonar el Estadio Monumental. (Foto: Diego Martin/Photosport)
© DIEGO MARTIN/PHOTOSPORTColo Colo tendrá que abandonar el Estadio Monumental. (Foto: Diego Martin/Photosport)

En Colo Colo tomaron medidas de cara a su próximo partido de local, que será ante Cobresal por el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Esto porque Blanco y Negro quiere ponerse en todos los escenarios respecto al arriendo del Estadio Monumental para un multitudinario concierto, por lo que no están seguros que la cancha esté en óptimas condiciones para el compromiso con los Mineros.

Se trata del show del artista urbano argentino Milo J que se realizó el pasado sábado 23 de mayo en Macul, donde asistieron cerca de 50 mil personas.

Si bien para este duelo restan tres semanas, las inclemencias climáticas podrían retrasar la recuperación del campo de juego.

Colo Colo reserva otro estadio en Santiago

Es por eso que en el Cacique reservaron otro recinto deportivo en Santiago para este partido ante Cobresal, que está programado para el sábado 13 de junio a las 17:30 horas.

Así lo dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, quien informó que el reducto elegido es el Estadio Nacional. Incluso el aforo ya estaría definido: 30 mil espectadores.

Cabe recordar que el año pasado Colo Colo también tuvo que hacer esta movida a fines de octubre, donde se trasladó al coliseo de Ñuñoa para recibir a Deportes Limache, partido que terminó con empate 2-2 por la Liga de Primera 2025.

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En síntesis

  • Estadio Nacional: Colo Colo jugará contra Cobresal en este recinto el 13 de junio.
  • 30 mil espectadores: es el aforo máximo definido para este partido en Ñuñoa.
  • Milo J: el concierto del artista congregó 50 mil personas, provocando este cambio.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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