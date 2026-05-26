En Colo Colo quieren adelantarse a un contratiempo para su último partido de local por el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

En Colo Colo tomaron medidas de cara a su próximo partido de local, que será ante Cobresal por el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Esto porque Blanco y Negro quiere ponerse en todos los escenarios respecto al arriendo del Estadio Monumental para un multitudinario concierto, por lo que no están seguros que la cancha esté en óptimas condiciones para el compromiso con los Mineros.

Se trata del show del artista urbano argentino Milo J que se realizó el pasado sábado 23 de mayo en Macul, donde asistieron cerca de 50 mil personas.

Si bien para este duelo restan tres semanas, las inclemencias climáticas podrían retrasar la recuperación del campo de juego.

Colo Colo reserva otro estadio en Santiago

Es por eso que en el Cacique reservaron otro recinto deportivo en Santiago para este partido ante Cobresal, que está programado para el sábado 13 de junio a las 17:30 horas.

Así lo dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, quien informó que el reducto elegido es el Estadio Nacional. Incluso el aforo ya estaría definido: 30 mil espectadores.

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Colo Colo reservó el Estadio Nacional para recibir a Cobresal!!



Si no logran recuperar la cancha luego del concierto del último fin de semana, deberán cambiar la localía. En caso de jugar en Ñuñoa será con un aforo de 30 mil personas. @Cooperativa — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) May 26, 2026

Cabe recordar que el año pasado Colo Colo también tuvo que hacer esta movida a fines de octubre, donde se trasladó al coliseo de Ñuñoa para recibir a Deportes Limache, partido que terminó con empate 2-2 por la Liga de Primera 2025.

En síntesis

Estadio Nacional: Colo Colo jugará contra Cobresal en este recinto el 13 de junio .

jugará contra Cobresal en este recinto el . 30 mil espectadores: es el aforo máximo definido para este partido en Ñuñoa.

es el aforo máximo definido para este partido en Ñuñoa. Milo J: el concierto del artista congregó 50 mil personas, provocando este cambio.