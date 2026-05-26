El mediocampista fue vinculado al cuadro albo. Sin embargo, aseguró que no hay conversación alguna con Blanco y Negro.

Colo Colo busca figuras para el mercado de fichajes. El conjunto de Macul podrá incorporar tres jugadores a mediados de temporada, por lo que supuestamente posó su atención sobre Fernando Cornejo.

Actualmente, el crack mencionado milita en las filas Liga de Quito y es uno de los pilares del elenco ecuatoriano. Sin embargo, descartó tener algún tipo de contacto con Blanco y Negro.

En conversación con LDU Central HUB, el volante de 30 años reveló que sí hubo una interacción a comienzos de 2026. A pesar de ello, el panorama en esta ocasión no es similar.

“La verdad ni idea. Lo que yo supe fue a principios de año un leve interés, pero nada más. Ahora nada de nada“, comenzó señalando el futbolista con paso por Universidad de Chile.

Sobre la misma línea y un eventual llamado desde el Estadio Monumental, el formado en Cobreloa apuntó a su situación personal: “Me queda contrato hasta junio del 2027“.

Fernando Cornejo negó el rumor que lo vincula a Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Fernando Cornejo descarta interés de Colo Colo

Durante la vigente campaña, el mediocampista ha disputado una totalidad de 10 compromisos con Liga Deportiva Universitaria. En dichos enfrentamientos, logró marcar dos goles.

Cabe consignar que en este período de transferencias, cada equipo podrá inscribir tres nuevas piezas para el segundo semestre. Existe la posibilidad de acceder a un cuarto cupo en caso de una venta sobre 250 mil USD.

En resumen:

El mediocampista Fernando Cornejo descartó contactos vigentes con la dirigencia de Colo Colo para ser fichado.

descartó contactos vigentes con la dirigencia de Colo Colo para ser fichado. El volante Fernando Cornejo , de 30 años de edad, tiene contrato con Liga de Quito hasta junio de 2027.

, de 30 años de edad, tiene contrato con Liga de Quito hasta junio de 2027. El futbolista Fernando Cornejo registra dos goles anotados en 10 compromisos disputados esta temporada en Ecuador.