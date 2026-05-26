El exmediocampista del América de México vuelve a convertirse en una de las obsesiones del "Cacique" para el próximo mercado invernal.

Mientras Colo Colo vive un gran presente en la Liga de Primera, en Macul ya comienzan a proyectar el próximo mercado de pases. Uno de los nombres que vuelve a aparecer con fuerza es el de Diego Valdés, volante chileno de Vélez Sarsfield y una vieja obsesión de Fernando Ortiz para reforzar el mediocampo albo.

La situación cambió respecto al verano. Si en enero desde Argentina cerraron completamente la puerta a una salida del ex Audax Italiano, hoy el panorama es distinto. Según información conocida desde el entorno de Vélez, el club está dispuesto a escuchar ofertas por Valdés, pese a que mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Pero lo más llamativo sería la fórmula para una eventual negociación. Desde el cuadro de Liniers no descartan recibir un futbolista como parte de pago, y el nombre de Claudio Aquino aparece como alternativa que sí genera interés. Incluso, al ser consultados sobre un hipotético intercambio entre Aquino y Valdés, la respuesta habría sido positiva.

El trueque que podría acercar a Diego Valdés a Colo Colo

La posibilidad abre un escenario inesperado para el “Cacique”. Aquino no ha logrado consolidarse plenamente desde su llegada y podría transformarse en moneda de cambio para cumplir uno de los grandes deseos del “Tano” Ortiz: sumar a un volante con experiencia internacional, recorrido en La Roja y características ofensivas.

Colo Colo buscaría traer a Diego Valdés y ofrecería a Claudio Aquino en trueque.

No sería la primera vez que Colo Colo intenta fichar a Valdés. Durante el mercado pasado, Blanco y Negro presentó una propuesta que fue rápidamente descartada por Vélez. En ese momento, el presidente del club argentino, Fabián Berlanga, fue tajante. “Diego Valdés no se mueve de Vélez Sarsfield. La oferta fue irrisoria para nuestro club”, aseguró meses atrás.

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Ahora, con una postura mucho más flexible desde Argentina, la historia parece distinta.

Los números de Diego Valdés en Vélez durante 2026

En la presente temporada, Diego Valdés ha disputado 15 partidos oficiales, registrando un gol y cinco asistencias en 699 minutos. Además, sólo se perdió tres encuentros por lesión, manteniendo continuidad en el esquema del Fortín.

Con el mercado invernal cada vez más cerca y Fernando Ortiz buscando potenciar su plantel para la segunda rueda, la opción de ver a Diego Valdés con la camiseta de Colo Colo vuelve a tomar fuerza. La gran incógnita ahora es si Blanco y Negro estará dispuesto a desprenderse de Claudio Aquino para concretar una operación que hace algunos meses parecía imposible.

DATOS CLAVE

Diego Valdés es pretendido por Colo Colo para el próximo mercado de pases.

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Vélez Sarsfield aceptaría un trueque por Claudio Aquino para transferir al futbolista chileno.