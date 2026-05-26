Tras su gran actuación en el clásico, apareció la información que Javier Correa termina contrato en diciembre con Colo Colo.

Los hinchas de Colo Colo están inquietos por la extensión del contrato de Javier Correa, que ha tenido un renacer en los últimos partidos, incluso fue la gran figura en el clásico contra Universidad Católica.

El goleador de 33 años convirtió el doblete para que el Cacique se impusiera por 2-1 en su visita al Claro Arena, dejando al cuadro popular más líder que nunca en la Liga de Primera 2026.

El cordobés, lleva convirtiendo en cuatro partidos consecutivos y en los tres últimos por duplicado. En total, esta temporada suma ocho conquistas.

En medio del clásico, salió la información que Correa terminaba contrato con los albos a fin de año, el 31 de diciembre de este 2026, lo que generó preocupación en el mundo Colo Colo.

Los golazos de Javier Correa desde las tribunas del Claro Arena pic.twitter.com/3WXGoCxZVJ — Rodrigo Duque Oyarce (@rduqueoyarce) May 26, 2026

¿Hasta cuándo tiene contrato Colo Colo?

Pero aquello no es cierto, pues el ex Estudiantes de La Plata tiene contrato vigente hasta 2027.

Cuando llegó al Estadio Monumental en julio de 2024, firmó un vínculo por tres temporadas, luego que Blanco y Negro pagara cerca de 2 millones de dólares por su pase.

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Además, en el documento no se incluyó ninguna cláusula de salida, por lo que de tener una oferta tendrán que sentarse a negociar directamente con la dirigencia alba.

En síntesis