Colo Colo femenino dejó todo en la cancha ante el Deportivo Cali de Colombia en Copa Libertadores. Ambos elencos no lograron anotar durante los 90, por lo que el partido se definió desde los doce pasos. Tristemente para el popular, Mary Valencia erró y el cuadro chileno cayó por 5 a 4.

Las acciones fueron en parte favorables a las albas durante los primeros 20 minutos. Sin embargo, la mayoría de los remates que fueron de media distancia no complicaron a la golera del conjunto colombiano.

Pasada la media hora de juego, Ryann Torrero comenzó a lucirse en la portería del popular salvando la caída del arco de manera formidable, luego de un increíble achique que evitó la apertura de la cuenta.

En la segunda mitad se mantuvo la tónica. Ryann Torrero cortó todos los tiros de esquina, algunos de ellos muy complicados para la golera, quien reaccionó de buena forma ante cada ocasión de peligro que tuvo el Deportivo Cali.

La golera Bernardita Hernández ingresó por Ryann Torrero junto a Cote Urrutia en los descuentos, ya con la idea de ir a definir el partido desde los doce pasos.

La infartante definición a penales de Colo Colo femenino

Yanara Aedo anotó el primero para las albas, pero Paola García lo igualó de inmediato. Yenni Acuña marcó el segundo al ángulo, inatajable para la golera e Ibarguen puso el 2 a 2.

Mary Valencia erró su tiro lanzándolo muy por sobre el travesaño, y Aponza aventajó al cuadro colombiano. Cote Urrutia emparejó las acciones pero la 4 del Cali puso nuevamente en ventaja a su elenco.

Dahiana Bogarín logró meter el balón en el fondo de la red, pero Perlaza estuvo certera y el balón se coló muy ajustado ante los guantes de Hernández, dándole la clasificación al cuadro cafetalero.

De esta forma, se acaba la ilusión de las albas que soñaban con su segunda Copa Libertadores. De igual manera, gran actuación del cuadro popular dirigido por Tatiele Silveira que, en rigor, cerró su participación sin conocer de derrotas salvo mediante los doce pasos.