Según dieron a conocer, desde ByN ven difícil una negociación con el tocopillano debido al alto sueldo que cobra en la MLS.

El nombre de Alexis Sánchez continúa rondando el mercado de pases del fútbol chileno. Tras una temporada para el olvido en la MLS, el delantero de 37 años comenzó a sonar como posible refuerzo de Universidad de Chile y Colo Colo, aunque desde Macul la situación sería bastante más fría de lo que se ha especulado.

Así lo aseguró el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, donde entregó detalles sobre el supuesto interés del Cacique por el tocopillano. Según explicó el reportero, actualmente no existen gestiones por parte de Blanco y Negro para fichar al atacante, aunque tampoco cerró completamente la puerta a una eventual posibilidad durante el mercado.

“Desde el lado de Colo Colo no hay nada con Alexis Sánchez… yo por ahora no lo descarto 100% porque todavía queda muchísimo mercado por delante, queda todo diciembre y queda todo enero”, sostuvo el comunicador.

MONTREAL, CANADA – AUGUST 22: Alexis Sánchez #10 of CF Montréal waves to the crowd after the game against LA Galaxy at Saputo Stadium on August 22, 2026 in Montreal, Canada. (Photo by Tim Austen/Getty Images)

En esa línea, Arrieta explicó que una eventual alternativa dependería de cómo se muevan las piezas durante las próximas semanas. “Vamos a ver si es que en algún momento se pueden dar estas oportunidades de mercado”, agregó.

“Hay que ver cómo se dan las situaciones, si es que en algún momento finalmente Alexis Sánchez dice que no quiere seguir en la MLS y acercan su nombre a Colo Colo, ahí se puede dar una alternativa”, señaló.

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Sin embargo, el periodista también puso sobre la mesa el factor económico como una de las principales dificultades para concretar una operación. “La realidad es que no hay nada avanzado. También hay que ser claros desde lo económico hoy Alexis Sánchez recibe un sueldo inmensamente superior a lo que pueda ofrecer Colo Colo para contratar justamente a Alexis Sánchez”, sentenció.

Por ahora, mientras Universidad de Chile busca convertir al atacante en el gran fichaje de su centenario, en Colo Colo no existen movimientos concretos por el delantero. Cabe recordar que Alexis tuvo un paso por Macul entre 2006 y 2007, etapa en la que consiguió dos títulos antes de continuar su carrera en el extranjero.

En síntesis…

Blanco y Negro no mantiene gestiones actuales para fichar a Alexis Sánchez en Colo Colo.

no mantiene gestiones actuales para fichar a en Colo Colo. El periodista Daniel Arrieta informó en TNT Sports que no hay negociaciones avanzadas.

informó en que no hay negociaciones avanzadas. El alto sueldo de Alexis Sánchez en la MLS dificulta su llegada a Macul.