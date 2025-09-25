Colo Colo se debe poner al día con su partido ante Deportes Iquique por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, en un partido que se jugará este viernes a las 19:00 en el estadio Monumental. Luego, los Albos estarán en un receso por el Mundial Sub-20, donde ya tienen preparados algunos amistosos.

El Cacique volverá a las canchas de manera oficial para el encuentro ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la jornada 24 del Torneo, aquello el fin de semana del 19 de octubre.

Después, los Albos recibirán a Deportes Limache por la fecha 25 el fin de semana del 26 de octubre. Un encuentro que no se jugaría en el estadio Monumental, debido al concierto de Imagine Dragons el 21 de octubre, que podría traer repercusiones en el campo de juego.

En ese sentido, el sitio DaleAlbo reporta que el Cacique será local en el Estadio Nacional ante Deportes Limache. Tal como ocurrió históricamente antes de la inauguración del estadio Monumental en 1989.

Colo Colo va a ser local en el Estadio Nacional ante Deportes Limache. (Foto: Photosport)

El Coloso de Ñuñoa tiene un césped renovado a causa del Mundial Sub-20, por eso se espera que el campo de juego esté en impecables condiciones para aquel compromiso.

¿Y dónde jugará Universidad de Chile en esa fecha?

Universidad de Chile tiene una localía estable en el Estadio Nacional. Sin embargo, por la fecha 25 visitará a Universidad Católica en el Claro Arena, por lo que solamente Colo Colo jugará de local en el Coloso de Ñuñoa en aquella jornada del fin de semana del 26 de octubre.